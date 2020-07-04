بالفيديو.. لحظة مداهمة موقعا يبيع مشغولات ذهبية وماركات عالمية مقلدة بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): داهمت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة الرياض والهيئة العامة للزكاة والدخل، موقعًا للمشغولات الذهبية مخالفًا. داهمت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة الرياض والهيئة العامة للزكاة والدخل، موقعًا للمشغولات الذهبية مخالفًا. وقالت الوزارة عبر حسابها على "تويتر"، إن الموقع غير مرخص،و لديه مشغولات ذهبية مجهولة المصدر، وماركات عالمية مقلدة يسوقها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتم استدعاء المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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