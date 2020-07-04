«الأرصاد» عن طقس الأحد: سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الأحد، مشيرة إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مع سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على «3» مناطق.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاء من الرياض، وتكون السماء غائمة جزئيًّا على جنوب وجنوب غرب المملكة؛ تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات «جازان، وعسير، والباحة».

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف المتر، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، غربية إلى شمالية، بسرعة بين 14ـ 38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الأحد: