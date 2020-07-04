الجوازات تُعلن آلية  تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة بعد كورونا

أعلنت الجوازات السعودية، أن آلية استئناف تمديد تأشيرة الخروج والعودة في حال كان المستفيد خارج المملكة، سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد.

وأوضحت في حسابها على «تويتر»، ردًّا على عدد من المقيمين في الخارج ممن انتهت تأشيرات الخروج والعودة، ويستفسرون عن إمكانية العودة عند فتح الرحلات الدولية، بأنه ليس هناك عودة للمقيمين الذين غادروا السعودية إلا بعد انتهاء جائحة كورونا وبموجب حصولهم على تأشيرة دخول سارية المفعول.

وكانت الجوازات سبق أن أكدت أن خِدْماتها الإلكترونية مستمرة عبر منصتي أبشر ومقيم، وأن خدمة «الرسائل والطلبات» لا تزال متاحة ومستمرة من خلال المنصة الإلكترونية «أبشر»، لجميع المستفيدين من خدماتها.

وتزايدت التساؤلات إزاء تمديد تأشيرة الخروج والعودة، عقب اتخاذ العديد من الدول إجراءات احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، من بينها إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية.

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وتمحورت غالبية التساؤلات حول الآلية التي يمكن اتباعها للعودة إلى المملكة في حال عدم القدرة على ذلك في ظل الإجراءات الوقائية، وكذلك حول إمكانية تمديد التأشيرة لمن هم خارج المملكة.

وأكد حساب «أبشر» أن تمديد تأشيرة الخروج والعودة عبر المنصة غير ممكن، موصيًا بالتواصل مع المديرية العامة للجوازات لمعرفة الإجراء اللازم، التي بدورها أكدت أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه.

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