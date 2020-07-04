فريق طبي في رنية يُنقذ طفلًا من عيار ناري

تمكن فريق طبي بمستشفى رنية العام بصحة الطائف من التعامل مع إصابة طفل بطلق ناري.

وأوضح الدكتور محمد الفيل رئيس قسم الطوارئ بمستشفى رنية العام أن طفلًا يبلغ من العمر 8 سنوات جاء به والده لطوارئ المستشفى يعاني من نزيف وآلام شديدة في الركبة اليمنى، وأوضحت الأشعة بعد ذلك وجود رصاصة دخلت من الركبة اليمنى واستقرت في الكاحل الأيمن وتبعد عن العظم ٤ ملم.

وأضاف: «تدخل إثر ذلك فريق طبي مكون من الدكتور إيريس استشاري جراحة العظام، والدكتور عبدالفتاح حمود أخصائي جراحة العظام لاستخراج الرصاصة في حينه، وقد تكللت العملية –ولله الحمد–بالنجاح دون أن تتسبب بأي مضاعفات للمريض مع استقرار تام للحالة».

يُذكر أن الطفل يرقد حاليًّا تحت الملاحظة للاطمئنان عليه أكثر قبل الإذن بخروجه.