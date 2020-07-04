شاهد.. هل وصلت المملكة لمرحلة الخطر في مواجهة انتشار «كورونا»؟.. الصحة تجيب

أكد وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، أن وصول مصابي «كورونا المستجد» 200 ألف حالة، يشير إلى عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بالشكل المأمول.

وتعليقًا على ما إذا كانت المملكة وصلت لمرحلة الخطر، قال عسيري، في مداخلة مع «الإخبارية» لا شك أن وصول الإصابات لما بين 3000 ـ 4000 حالة يوميًا يدل على أن الإجراءات التي كنا نأمل أن تكون فعالة في التحكم بالمرض لم يتم الالتزام بها بشكل كامل».

واستدرك قائلًا: «بالطبع هناك التزام ولكن ليس بالدرجة التي تمنحنا التحكم الكامل بالمرض.. الأرقام الحالية تزيد بنحو 4 ـ 5 أضعاف عما توقعناه في شهر مارس وأبري»، مضيفًا: الهدف الأول سواء في المملكة أو الدول التي ما زالت تطبق إجراءات احترازية، هو تقليل عدد الإصابات اليومية، وبالتالي خفض احتمالية التنويم في المستشفيات ومن ثم تقليل معدل الوفيات».