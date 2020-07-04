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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الصيني التطورات الإقليمية

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خلال اتصال هاتفي

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًّا اليوم السبت، من وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يي.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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