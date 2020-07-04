بالصور.. «هلال الباحة» يُشارك في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمنتزه غابة رغدان

حفاظًا على سلامة الزائرين من فيروس كورونا
شارك وفد فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، في تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بمنتزه غابة رغدان.
وقال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي عماد منسي الزهراني، إن الفرق الإسعافية من فرق التطوع الرجالية والنسائية، تتواجد بدعم وتوجيه من مدير عام الهلال الأحمر، بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي.
وتأتي مشاركة فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة استمرارًا وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID19، وبدعم من وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى.
وأشار الزهراني إلى أن المسعفين والمتطوعين حرصوا على سلامة زوار ومرتادي منتزه غابة رغدان والجوامع في المنطقة لصلاة الجمعة، وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وأيضًا تقديم الإسعافات الأولية للمرضى والمصابين، ونقل من يحتاج منهم إلى أقرب منشأة صحية وقياس العلامات الحيوية للحرص على سلامة الجميع، بقيادة مدير القيادة الميدانية ومدير إدارة التطوع.
ويسعى الهلال الأحمر ضمن جهوده الدائمة وتواجدهم المستمر من خلال الخطط المُعَدَّة لذلك بالأماكن الحيوية والمرافق السياحية وتواجد المراكز الإسعافية بالمنطقة كافة؛ لتلبية النداء سريعًا عند الحاجة من خلال الاتصال بعمليات الهلال الأحمر 997 أو التطبيق «اسعفني» على الأجهزة الذكية.
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