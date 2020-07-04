«الحرس الوطني» تنفي حاجتها لشغل وظائف عسكرية في القطاع الغربي

نفت وزارة الحرس الوطني، اليوم السبت، ما يتم تداوله بشأن الإعلان عن حاجتها لوظائف «وكيل رقيب ـ عريف ـ جندي» للتعين بالقطاع الغربي.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أكدت الوزارة أنه «لا صحة لما تم تداوله في هذا المنشور»، مؤكدة أن «الإعلان عن الوظائف لا يتم إلا عن طريق منصتها الرسمية».

اقرأ أيضًا:

بفيديو مؤثر.. وزارة الحرس الوطني تنعي الدكتور عادل العثمان