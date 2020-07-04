أكدت التعامل عبر منصتها فقط..
نفت وزارة الحرس الوطني، اليوم السبت، ما يتم تداوله بشأن الإعلان عن حاجتها لوظائف «وكيل رقيب ـ عريف ـ جندي» للتعين بالقطاع الغربي.
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أكدت الوزارة أنه «لا صحة لما تم تداوله في هذا المنشور»، مؤكدة أن «الإعلان عن الوظائف لا يتم إلا عن طريق منصتها الرسمية».
اقرأ أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر «الحرس الوطني» تنفي حاجتها لشغل وظائف عسكرية في القطاع الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.