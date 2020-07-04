«الأحوال المدنية» توفر خدمة تعرُّف الوالدين على أبنائهم «عن بُعد»

تُغني عن استخدام الورق وتقضي على تأخر إصدار بطاقات الهوية
أعلنت وكالة وزارة الداخلية لـ«الأحوال المدنية»، اليوم السبت، عن خدمة جديدة يمكن من خلالها أن يتعرف الوالدان على أبنائهما عبر منصة «أبشر» دون الحاجة إلى اصطحابهم إلى مكاتب الأحوال المدنية.
وعبر «إنفوجراف» على حسابها الرسمي بـ«تويتر»، عددت «الأحوال المدنية» مزايا هذه الخدمة الجديدة، مشيرةً إلى أنها «توفر الوقت والجهد على الوالدين غير القادرين على مرافقة من بلغ السن النظامية من الأبناء للتعريف بهم في مكاتب الأحوال المدنية».
وتساعد تلك الخدمة في القضاء على عملية التأخر في إصدار بطاقة الهوية الوطنية نتيجة عدم وجود الوالدين في المدينة نفسها أو لأسباب أخرى، كما أن تلك الخدمة تغني عن استخدام الورق.
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