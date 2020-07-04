«الإسكان» و«مركز الشراكات الاستراتيجية الدولية» يبحثان فرص التعاون

سعيًا إلى تحقيق رؤية المملكة 2030
التقى وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، وفدًا من المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية.
وبحث اللقاء فرص التعاون مع الجهات وتوحيد الجهود والمواءمة للعمل على خطة واضحة لتعزيز الشراكة مع الدول المتميزة في مجال الإسكان، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ونوَّه الأمير سعود بجهود المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية في تحقيق الانسجام والتنسيق بين الجهات لبناء شراكات استراتيجية دولية فاعلة ومثمرة، فيما أشاد وفد المركز بالعمل المتطور الذي تقدِّمه وزارة الإسكان على مختلف الأصعدة ذات العلاقة؛ ما جعلها نموذجًا يحتذى به للعديد من الدول.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي عن جهود الإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال العلاقات الدولية في الإسكان، وتنسيق جهود الإدارة مع المركز للوصول إلى أفضل النتائج، ودعم مسيرة علاقات المملكة مع الدول الأخرى في مجال الإسكان.
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