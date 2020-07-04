السعودية اليوم / تعليم المخواة يطلق غداً 30 برنامجاً صيفياً لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية



‎الباحة 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس

تنطلق غداً بالإدارة العامة لتعليم محافظة المخواة خطة التطوير المهني الصيفي عن بعد لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية, والتي اعتمدتها مؤخراً، بواقع 30 برنامجًا تدريبياً.

وتضمنت البرامج المعتمدة في خطة تعليم المخواة، التي تستمر إلى شهر ذي الحجة, اختبارات وطنية ودولية, وتأهيل قيادات المستقبل, والحوسبة السحابية وتطبيقاتها في التعليم، التعليم والتعلم وفق منحى STEAM, بالإضافة إلى الحد من التنمر بين الطلبة في المدارس, وإستراتيجيات تعليم ذوي صعوبات التعلم, والبذاءات المتعددة وتطبيقاتها في العملية التعليمية ومهارات تصميم, وعدد من الفعاليات والورش التي تتعلق ببناء المواطنة والأمن الشيباني.

وتستهدف الخطة أكثر من 3500 معلم ومعلمة من منسوبي ومنسوبات تعليم المخفاة, وهي متاحة لكافة الراغبين في الاستفادة منها من المعلمين والمعلمات من خارج الإدارة وتقدم عبر التطبيقات المختلفة التي أتاحتها التقنية الحديثة.

// انتهى //

22:47ت م

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