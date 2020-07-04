السعودية اليوم / تسجيل أكثر من 9 آلاف إصابة بجمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة



كيب تاون 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس

سجلت جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية 9 آلاف و63 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في جمهورية جنوب أفريقيا، أن عدد المتعافين من الفيروس قد ارتفع إلى 86 ألفًا و 298 متعاف.

وأعلن البيان عن تسجيل 108 وفيات جديدة بهذا الوباء، ليصبح عدد المتوفين 2952 شخصًا.

وبهذه الأرقام تتصدر جنوب أفريقيا دول القارة الأفريقية من حيث عدد الإصابات.

// انتهى //

22:24ت م

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كيب تاون 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسسجلت جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية 9 آلاف و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، رفعت إجمالي الإصابات إلى 177 ألفًا و124 إصابة مؤكدة في البلاد.وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في جمهورية جنوب أفريقيا، أن عدد المتعافين من الفيروس قد ارتفع إلى 86 ألفًا و 298 متعاف.وأعلن البيان عن تسجيل 108 وفيات جديدة بهذا الوباء، ليصبح عدد المتوفين 2952 شخصًا.وبهذه الأرقام تتصدر جنوب أفريقيا دول القارة الأفريقية من حيث عدد الإصابات.// انتهى //22:24ت م0124

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