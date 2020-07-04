السعودية اليوم / "بيئة رفحاء" تنفذ جولات ميدانية على المراعي شرق المحافظة لمنع الرعي الجائر وحمايتها من التصحّر



رفحاء 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, جولات ميدانية على عدة مواقع تابعة للنطاق الإشرافي للمكتب في مركز شعبة نصاب وقرية أم رضمة وقرية الحدقة, وذلك ضمن خطة المكتب المسبقة لإبعاد الماشية والإبل عن فياض السدر والطلح والمواقع المشجرة في تلك المناطق لحمايتها من التصحر والحفاظ على الغطاء النباتي وإيقاف التدهور البيئي وإعادة تأهيل المواقع المتضرّرة نتيجة الرعي الجائر الذي يُعد أحد أهم الأسباب الكبيرة لدمار البيئة.

وأوضح مكتب البيئة أنه جرى أخذ تعهدات عليهم بالابتعاد عن هذه الأماكن خلال يوم أو تطبق بحقهم الإجراءات النظامية.

وأكد مراقبو مكتب الوزارة خلال الجولة على أصحاب الماشية ضرورة الخروج بعيدًا عن المواقع المشجرة التي تنمو فيها الأشجار المعمرة والشجيرات الموسمية، لما لوحظ من تدهور كبير في المواقع التي ترعى فيها مواشيهم، مثمنين لهم تعاونهم وتجاوبهم للمحافظة على المكتسبات الوطنية واستدامة المراعي وحفظها من مشكلة التصحر.

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22:20ت م

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