السعودية اليوم / الجزائر تُسجل 430 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس

أعلنت الجزائر اليوم عن تسجيل 430 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح الناطق باسم اللجنة الجزائرية لرصد ومتابعة وباء فيروس كورونا، جمال فورار، خلال المؤتمر الصحفي اليوم أن عدد المصابين ارتفع إلى 15500 مصاب، فيما بلغ عدد الوفيات 946 حالة وفاة، غالبيتهم من الذين يعانون من أمراض مزمنة.

أما عن الحالات التي تماثلت للشفاء فقد وصل عددها الإجمالي إلى 11181 حالة، بعد تسجيل 349 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشار فورار إلى أن 56 مصابًا يرقدون في العناية المركزة.

// انتهى //

21:44ت م

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الجزائر 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسأعلنت الجزائر اليوم عن تسجيل 430 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتسع وفيات إضافية، خلال 24 ساعة الماضية.وأوضح الناطق باسم اللجنة الجزائرية لرصد ومتابعة وباء فيروس كورونا، جمال فورار، خلال المؤتمر الصحفي اليوم أن عدد المصابين ارتفع إلى 15500 مصاب، فيما بلغ عدد الوفيات 946 حالة وفاة، غالبيتهم من الذين يعانون من أمراض مزمنة.أما عن الحالات التي تماثلت للشفاء فقد وصل عددها الإجمالي إلى 11181 حالة، بعد تسجيل 349 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأشار فورار إلى أن 56 مصابًا يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //21:44ت م0114

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