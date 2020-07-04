السعودية اليوم / قتلى وجرحى في تفجير انتحاري وهجوم بقنبلة بالصومال



مقديشو 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس

قُتل 6 أشخاص، وأصيب 15 آخرون، اليوم، جراء تفجير انتحاري وهجوم بقنبلة، في منطقتين مختلفتين بالصومال.

وقال المتحدث باسم الشرطة، صادق علي، في تصريحات للصحفيين: "إن التفجير وقع في مبنى الجمارك بميناء مقديشو الدولي، فيما الهجوم استهدف مطعمًا بمدينة بيدوا بإقليم جنوب غرب الصومال".

وأسفر التفجير الانتحاري عن مقتل المنفذ وإصابة 5 من قوات الأمن، في حين أسفر الهجوم بقنبلة عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة 10 آخرين.

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21:40ت م

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