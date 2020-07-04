السعودية اليوم / المغرب تُسجل 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 13 ذو القعدة 1441 هـ موافق 4 يوليو 2020 م واس

سجلت المغرب 534 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 9329 حالة شفاء ،بعد تعافي 169 شخصًا آخرين، وأن عدد الحالات المستبعدة بلغ 734 ألفا و627 بعد الكشف المخبري.

//انتهى//

21:36ت م

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الرباط 13 ذو القعدة 1441 هـ موافق 4 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 13822 مصابًا.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 9329 حالة شفاء ،بعد تعافي 169 شخصًا آخرين، وأن عدد الحالات المستبعدة بلغ 734 ألفا و627 بعد الكشف المخبري.//انتهى//21:36ت م0109

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