

مكة المكرمة 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد ، صودر 329 كيلوجراماً من الخضروات والفواكه ضبطت مع الباعة الجائلين المخالفين ، حيث جرى تسليم 189 كيلوجراما من الخضروات والفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام ، وإتلاف 140كيلوجراما فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

// انتهى //

21:30ت م

0108





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تصادر 329 كجم خضروات وفواكه تباع بطريقة مخالفة في العتيبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.