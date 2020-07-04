السعودية اليوم / شرطة منطقة القصيم‬ تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا‬ بمحافظة المذنب



المذنب 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس

تواصل شرطة منطقة القصيم متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة

وتأتي هذه الإجراءات الوقائية السريعة والمكثفة على المرافق العامة، كإجراء احترازي من شرطة القصيم حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا.

// انتهى //

21:20ت م

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المذنب 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واستواصل شرطة منطقة القصيم متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا " كوفيد ١٩ بمحافطة المذنب ، وضبط مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو عدم الالتزام بلبس الكمامة، في عدد من الأماكن العامة والأسواق المركزية والطرقات .وتأتي هذه الإجراءات الوقائية السريعة والمكثفة على المرافق العامة، كإجراء احترازي من شرطة القصيم حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا.// انتهى //21:20ت م0103

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