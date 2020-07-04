السعودية اليوم / إيقاف 22 شخصًا بين مهربين ومهاجرين بالجزائر



الجزائر 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس

أوقفت وحدات من الجيش الجزائري 22 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وتلمسان.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحداتها بمدينتي تمنراست وبرج باجي مختار أوقفت 8 مهربين، وصادرت منهم ست مركبات رباعية الدفع، و 12 موَلدًا كهربائيًا وسبع مطارق ضاغطة، ومواد أخرى معدة للتهريب.

وأضاف البيان أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت 14 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بمحافظة تلمسان.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن وحدات من الجيش قد دمرت 12 مخبأ للجماعات الإرهابية، بعد كشفها بمحافظة باتنة، إلى جانب قنبلة تقليدية الصنع بعين الدفلى.

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21:18ت م

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