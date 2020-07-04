السعودية اليوم / نيجيريا تُسجل 454 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوجا 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس

أعلن مركز السيطرة على الأمراض النيجيري، عن تسجيل 454 إصابة جديدة بفيروس

وأضاف بيان صادر عن المركز اليوم، أن عدد المتعافين قد ارتفع إلى 11 ألفًا و 69 شخصًا.

ولفت النظر إلى وفاة 12 شخصًا بهذا الفيروس، ليرتفع عدد المتوفين إلى 628 حالة منذ اكتشاف أول إصابة في نيجيريا.

// انتهى //

21:12ت م

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أبوجا 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسأعلن مركز السيطرة على الأمراض النيجيري، عن تسجيل 454 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإجمالي للإصابات إلى 27 ألفًا و 564 حالة مؤكدة في البلاد.وأضاف بيان صادر عن المركز اليوم، أن عدد المتعافين قد ارتفع إلى 11 ألفًا و 69 شخصًا.ولفت النظر إلى وفاة 12 شخصًا بهذا الفيروس، ليرتفع عدد المتوفين إلى 628 حالة منذ اكتشاف أول إصابة في نيجيريا.// انتهى //21:12ت م0100

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