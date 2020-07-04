السعودية اليوم / قوات التحالف الدولي توجه ضربات جوية على أنفاق تنظيم "داعش" الإرهابي شمال العراق



بغداد 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس

وجهت طائرات التحالف الدولي اليوم ضربات جوية على أنفاق يستخدمها تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى بشمال العراق.

وأفادت قيادة العمليات المشتركة في بيان صحفي مقتضب بأن الضربات الجوية جاءت بحسب معلومات وردتها سابقاً لرصد تحركات عناصر التنظيم, من دون إيراد مزيد من التفاصيل.

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21:11ت م

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