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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفياً مع نظيره الصيني تعزيز الشراكة بين البلدين والان مع التفاصيل
السبت 4 يوليه 2020
بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، هاتفياً، مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
وتناول الجانبان، خلال الاتصال الذي تلقاه وزير الخارجية السعودي من نظيره الصيني اليوم، التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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