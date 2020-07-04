شكرا لقرائتكم خبر عن في اللحظات الأخيرة.. إنقاذ طفلة سقطت على عنقها بالجوف والان نبدء بالتفاصيل
وجرى استقبالها بقسم الطوارئ بالمستشفى وهي في حالة غيبوبة كاملة وصعوبة شديدة بالتنفس وعلى الفور جرى إنعاش الطفلة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي وتنويمها بالعناية المركزة للأطفال في حالة صحية متدهورة للغاية.
وأظهرت أشعة الصدر وجود علامات متلازمة العسرة التنفسية (ARDS) نتيجة تعرضها لنقص شديد بنسبة الأكسجين بالدم إثر سقوطها الحاد.
وتمكن الفريق المعالج من وضع خطة علاجية ناجحة للطفلة اشتملت على إستراتيجيات متقدمة للتنفس الصناعي -ولله الحمد- فتحسنت الحالة السريرية للمريضة تدريجياً ومن ثم فصلت عن أجهزة التنفس الصناعي مع العودة التدريجية لمستوى الوعي لديها، وبعد قدرة الله شفيت الطفلة تماماً وغادرت المستشفى في حاله صحية ممتازة وسط فرحة أهلها وسعادة الطاقم الطبي والتمريضي بالعناية.
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