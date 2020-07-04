، الإمارات تعتمد هيكلاً حكوميًّا جديدًا.. وإعلانه غدًا ،

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ذكر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي، أنه اعتمد اليوم السبت هيكلاً حكوميًّا جديدًا، يتضمن دمج وزارات وهيئات.
وأضاف بأن الإعلان الكامل سيصدر ظهر غد بالتوقيت المحلي (الـ0800 بتوقيت جرينتش)، وفقًا لـ"رويترز".
وأوضح حاكم دبي على "تويتر" أن القرار يهدف للخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات.. وقال: "أعلنا في 13 مايو 2020 نيتنا مراجعة هيكل حكومة الإمارات، ووعدنا بإجراء تغييرات كجزء من استراتيجية الدولة للتعامل مع آثار جائحة فيروس كورونا".الإمارات
الإمارات تعتمد هيكلاً حكوميًّا جديدًا.. وإعلانه غدًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-04
ذكر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي، أنه اعتمد اليوم السبت هيكلاً حكوميًّا جديدًا، يتضمن دمج وزارات وهيئات.
وأضاف بأن الإعلان الكامل سيصدر ظهر غد بالتوقيت المحلي (الـ0800 بتوقيت جرينتش)، وفقًا لـ"رويترز".
وأوضح حاكم دبي على "تويتر" أن القرار يهدف للخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات.. وقال: "أعلنا في 13 مايو 2020 نيتنا مراجعة هيكل حكومة الإمارات، ووعدنا بإجراء تغييرات كجزء من استراتيجية الدولة للتعامل مع آثار جائحة فيروس كورونا".
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
09:56 PM
يتضمن دمج وزارات وهيئات
ذكر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي، أنه اعتمد اليوم السبت هيكلاً حكوميًّا جديدًا، يتضمن دمج وزارات وهيئات.
وأضاف بأن الإعلان الكامل سيصدر ظهر غد بالتوقيت المحلي (الـ0800 بتوقيت جرينتش)، وفقًا لـ"رويترز".
وأوضح حاكم دبي على "تويتر" أن القرار يهدف للخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات.. وقال: "أعلنا في 13 مايو 2020 نيتنا مراجعة هيكل حكومة الإمارات، ووعدنا بإجراء تغييرات كجزء من استراتيجية الدولة للتعامل مع آثار جائحة فيروس كورونا".
، الإمارات تعتمد هيكلاً حكوميًّا جديدًا.. وإعلانه غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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