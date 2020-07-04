، ضبط أكثر من نصف طن من منتجات التبغ مجهولة المصدر بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال جولة رقابية للبلديات

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أكثر من نصف طن من منتجات التبغ مجهولة المصدر وذلك خلال الحملات الرقابية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه أثناء قيام الفرق الرقابية التابعة للبلدية بجولاتها على منشآت بيع التبغ اتضح لها وجود كميات كبيرة من المعسل والجراك مجهول المصدر؛ حيث بلغ إجمالي ما تمت مصادرته وإتلافه 512 كجم، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المنشآت المخالفة.

وأكد "المالكي" أن تكثيف هذه الحملات يأتي حرصًا من الأمانة على تحقيق أعلى مستويات الرقابة الصحية، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

أمانة العاصمة المقدسة