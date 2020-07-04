محمد بن مسعود - الدمام - نعت جامعة الملك سعود بكل منسوبيها وفاة مديرها السابق الدكتور منصور بن إبراهيم التركي رحمه الله. وقالت الجامعة على حسابها الرسمي في تويتر بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى جامعة الملك سعود ببالغ الأسى والحزن مدير جامعة الملك سعود الأسبق الدكتور منصور بن إبراهيم التركي، وتتقدم الجامعة باسم رئيس الجامعة ومنسوبيها كافّة بصادق العزاء لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، و"إنّا لله وإنّا إليه راجعون". جامعة الملك سعود تنعى مديرها الأسبق "منصور التركي" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-04 نعت جامعة الملك سعود بكل منسوبيها وفاة مديرها السابق الدكتور منصور بن إبراهيم التركي رحمه الله. وقالت الجامعة على حسابها الرسمي في تويتر بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى جامعة الملك سعود ببالغ الأسى والحزن مدير جامعة الملك سعود الأسبق الدكتور منصور بن إبراهيم التركي، وتتقدم الجامعة باسم رئيس الجامعة ومنسوبيها كافّة بصادق العزاء لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، و"إنّا لله وإنّا إليه راجعون". Advertisements 04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 09:07 PM نعت جامعة الملك سعود بكل منسوبيها وفاة مديرها السابق الدكتور منصور بن إبراهيم التركي رحمه الله. وقالت الجامعة على حسابها الرسمي في تويتر بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى جامعة الملك سعود ببالغ الأسى والحزن مدير جامعة الملك سعود الأسبق الدكتور منصور بن إبراهيم التركي، وتتقدم الجامعة باسم رئيس الجامعة ومنسوبيها كافّة بصادق العزاء لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، و"إنّا لله وإنّا إليه راجعون". ، جامعة الملك سعود تنعى مديرها الأسبق "منصور التركي" ،

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