محمد بن مسعود - الدمام - "الروقي" يحتفل بزواجه وسط إجراءات احترازية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-04 احتفل الشاب بندر الروقي، بزواجه في محافظة جدة؛ وذلك في حضور عائلي فقط، تنفيذًا للتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من فيروس كورونا، وتبعًا للإجراءات الاحترازية. 04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 09:07 PM Advertisements احتفل الشاب بندر الروقي، بزواجه في محافظة جدة؛ وذلك في حضور عائلي فقط، تنفيذًا للتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من فيروس كورونا، وتبعًا للإجراءات الاحترازية. ، "الروقي" يحتفل بزواجه وسط إجراءات احترازية ،

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