محمد بن مسعود - الدمام - عدد حالات الشفاء بلغ 902 أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1150 إصابة. وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود، أحدهم أردني، واثنان أجنبيان. وأشارت إلى تسجيل 6 حالات شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 902 حالة.فيروس كورونا الجديد الأردن: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 1.150 وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-04 أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1150 إصابة. وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود، أحدهم أردني، واثنان أجنبيان. وأشارت إلى تسجيل 6 حالات شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 902 حالة. Advertisements 04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 09:29 PM عدد حالات الشفاء بلغ 902 عدد حالات الشفاء بلغ 902 أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1150 إصابة. وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود، أحدهم أردني، واثنان أجنبيان. وأشارت إلى تسجيل 6 حالات شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 902 حالة. ، الأردن: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 1.150 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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