شكرا لقرائتكم خبر عن 435 متطوعًا يشاركون في تعقيم 1358 مسجدًا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

شارك 435 متطوعًا في تعقيم وتنظيف نحو 1358 مسجدًا وجامعًا بالمنطقة الشرقية، بهدف تهيئتها للمصلين ضمن الإجراءات الاحترازية المستمرة.

يأتى ذلك ضمن أعمال مبادرة "من أجل بيوت الله"، التي دشنتها أمانة المنطقة الشرقية من خلال برنامج "إماطة"، والذي تطبقه وكالة الخدمات بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالشرقية.