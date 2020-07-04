شكرا لقرائتكم خبر عن 435 متطوعًا يشاركون في تعقيم 1358 مسجدًا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
يأتى ذلك ضمن أعمال مبادرة "من أجل بيوت الله"، التي دشنتها أمانة المنطقة الشرقية من خلال برنامج "إماطة"، والذي تطبقه وكالة الخدمات بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالشرقية.
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