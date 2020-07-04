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2020-07-04 مصادرة 329 كجم خضروات وفواكه وتسليم 189 لجمعية حفظ الطعام بمكة المكرمة تم ضبطها من الباعة الجائلين المخالفين متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية، 329 كجم خضروات وفواكه تم ضبطها من الباعة الجائلين المخالفين. وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أنه تم إتلاف 140 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي والمعروضة بطرق غير صحية. Advertisements وأضافت أنه تم تسليم 189 كجم لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها. مصادرة 900 كيلو من الخضروات وتسليمها لجميعة إكرام لحفظ الطعام بمكة جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

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