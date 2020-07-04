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2020-07-04 بالفيديو.. مداهمة موقع في الرياض يغش في الذهب والمجوهرات منتجات لماركات عالمية مقلدة ومجهولة المصدر متابعات الخليج 365 - الرياض داهمت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، موقعًا غير مرخص لديه مشغولات ذهبية مجهولة المصدر، وماركات عالمية مقلدة يسوقها عبر منصات التواصل الاجتماعي. Advertisements وأوضحت أنه بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة الرياض والهيئة العامة للزكاة والدخل، تم ضبط المنتجات وإحالة المخالفين للجهات المختص. وأضافت وزارة التجارة أنه تم استدعاء المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة. جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

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