2020-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت هيئة الهلال الأحمر، عن أعراض الإجهاد الحراري وطريقة إنقاذ المصاب به، لاسيما في فصل الصيف، والارتفاع في درجات الحرارة.

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وقالت هيئة الهلال الأحمر: عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة، ونسبة الرطوبة عالية، قد يتعرض الشخص للإجهاد الحراري، تعرَّف على أعراضه وطريقة إسعاف المصاب به.

• أعراض الإجهاد الحراري:

صداع ودوخة وإعياء

غثيان وقيء

رطوبة الجلد وزيادة التعرق وشحوبة اللون

التنفس بشكل سريع وسطحي

سريعة وضعف النبض

• طريقة إنقاذ المصاب:

انقل المصاب إلى مكان بارد، واخلع عنه ملابسه الخارجية

قدم له كميات كبيرة من السوائل مع قليل من ملح الطعام إذا كان واعيًا

ساعده لكي يستلقي على ظهره واجعل قدميه في مستوى أعلى من جسمه

رش عليه الماء البارد مع استعمال التهوية لتبريد جسم المصاب

إذا لم يتحسن اطلب له الإسعاف 997

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