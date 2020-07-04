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أعراض الإجهاد الحراري.. وطريقة إنقاذ المصاب به
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت هيئة الهلال الأحمر، عن أعراض الإجهاد الحراري وطريقة إنقاذ المصاب به، لاسيما في فصل الصيف، والارتفاع في درجات الحرارة.
وقالت هيئة الهلال الأحمر: عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة، ونسبة الرطوبة عالية، قد يتعرض الشخص للإجهاد الحراري، تعرَّف على أعراضه وطريقة إسعاف المصاب به.
• أعراض الإجهاد الحراري:
- صداع ودوخة وإعياء
- غثيان وقيء
- رطوبة الجلد وزيادة التعرق وشحوبة اللون
- التنفس بشكل سريع وسطحي
- سريعة وضعف النبض
• طريقة إنقاذ المصاب:
- انقل المصاب إلى مكان بارد، واخلع عنه ملابسه الخارجية
- قدم له كميات كبيرة من السوائل مع قليل من ملح الطعام إذا كان واعيًا
- ساعده لكي يستلقي على ظهره واجعل قدميه في مستوى أعلى من جسمه
- رش عليه الماء البارد مع استعمال التهوية لتبريد جسم المصاب
- إذا لم يتحسن اطلب له الإسعاف 997
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