السعودية | وزير الخارجية السعودي ونظيره الصيني بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

شكرا لقرائتكم وزير الخارجية السعودي ونظيره الصيني بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وانغ يي.
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة لاستعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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