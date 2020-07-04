، جامعة حفر الباطن: خصم 50 % من رسوم الدراسة لذوي شهداء الواجب بالدراسات العليا ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعمًا لذوي شهداء الواجب وإحياء لذكرى آبائهم وتخليدًا لأرواحهم

أعلنت جامعة حفر الباطن خصم رسوم الدراسة في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل بنسبة 50 في المئة لذوي شهداء الواجب.

صرح بذلك المتحدث الإعلامي للجامعة، الدكتور خالد المطيري، مؤكدًا أن المبادرة تأتي دعمًا لذوي شهداء الواجب، وإحياء لذكرى آبائهم، وتخليدًا لأرواحهم التي قدموها دفاعًا عن مكتسبات الوطن وأرواح المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة.

وأوضح الدكتور المطيري أن القبول ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل 1441-1442هــ في عدد من التخصصات بمرحلتَي الماجستير والدبلوم العالي ما زال مستمرًّا حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 19 ذي القعدة 1441هـ عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأشار إلى أن البرامج المتاحة في مرحلة الماجستير هي: ماجستير التمريض الباطني الجراحي، ماجستير إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، ماجستير التربية في الطفولة المبكرة، ماجستير التربية في التوجيه والإرشاد التربوي، ماجستير المناهج وطرق التدريس، ماجستير القيادة التربوية، ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.

أما برامج الدبلوم فمتاح: الدبلوم العالي في الإرشاد الأسري، الدبلوم العالي في الموارد البشرية، الدبلوم العالي في المحاماة.