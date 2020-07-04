محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار المجلس العلمي بجامعة الملك سعود بترقية الدكتور أحمد عبده حليس من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك في قسم اللغة الفرنسية والترجمة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود. ويُعد الدكتور "أحمد" من الكوادر الأكاديمية المتميزة في مجال الترجمة الفرنسية وعلومها، وله العديد من المؤلفات والمشاركات الإعلامية باللغة الفرنسية. 04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 08:02 PM Advertisements "حليس" إلى أستاذ مشارك بجامعة الملك سعود "حليس" إلى أستاذ مشارك بجامعة الملك سعود صدر قرار المجلس العلمي بجامعة الملك سعود بترقية الدكتور أحمد عبده حليس من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك في قسم اللغة الفرنسية والترجمة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود. ويُعد الدكتور "أحمد" من الكوادر الأكاديمية المتميزة في مجال الترجمة الفرنسية وعلومها، وله العديد من المؤلفات والمشاركات الإعلامية باللغة الفرنسية. الكلمات المفتاحية ، "حليس" إلى أستاذ مشارك بجامعة الملك سعود ،

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