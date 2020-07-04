- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ذكر رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق إبراهام بورغ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من أوقف خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية؛ لأن الوقت لم يعد مناسبًا له.
وأضاف "بورغ" بأن "ترامب" لم يعد لديه الوقت لمساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إنقاذ نفسه بضم الضفة الغربية وغور الأردن، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وأشار رئيس الكنيست السابق إلى أنه من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، وضع توقعات حول سياسة الضم؛ لأنه لا توجد شفافية في هذه الخطة، ولا أحد يعرف ذلك بالتفصيل.
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 08:16 PM
الوقت لم يعد مناسبًا له
ذكر رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق إبراهام بورغ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من أوقف خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية؛ لأن الوقت لم يعد مناسبًا له.
وأضاف "بورغ" بأن "ترامب" لم يعد لديه الوقت لمساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إنقاذ نفسه بضم الضفة الغربية وغور الأردن، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وأشار رئيس الكنيست السابق إلى أنه من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، وضع توقعات حول سياسة الضم؛ لأنه لا توجد شفافية في هذه الخطة، ولا أحد يعرف ذلك بالتفصيل.
، "بورغ": "ترامب" أوقف خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "بورغ": "ترامب" أوقف خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.