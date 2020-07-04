شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شكل جديد للتسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

رصد تقرير لبرنامج mbc في أسبوع شكل جديد للتسول برز خلال الفترة الماضية على مواقع التوصل الإجتماعي.

وأكد التقرير أن هذا الشكل يعتمد على سرد قصة مأساوية لا يعرف أى أحد حقيقتها في تغريدات أو تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها موقع تويتر.

وحذر البرنامج من قيام البعض باستغلال مبادرة "فرجت" الذى تم إطلاقه لسداد ديون الموقوفين في القضايا المالية، في النصب على الراغبين في التبرع، منوهًا بأنه لا توجد صفحات أو تطبيقات خاصة بالمبادرة كما يدعي البعض.