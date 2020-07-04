توفيق السديري: المملكة من أوائل الدول التي كشفت خطط الإخوان الإرهابية (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد الدكتور توفيق السديري، اليوم السبت، على أن المملكة من أوائل الدول التي كشفت خطط الإخوان الإرهابية في المنطقة.
وقال السديري لقناة " الإخبارية ": المملكة أول من كشف خطط الإخوان الإرهابية في المنطقة.
وأضاف: المملكة سبب في معرفة افكار واهاف هذه الجماعات بين دول العالم الإسلامي ككل، فبدأ الحسم اتجاه هذه الجماعات.
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