شكرا لمتابعة خبر عن توفيق السديري: المملكة من أوائل الدول التي كشفت خطط الإخوان الإرهابية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الدكتور توفيق السديري، اليوم السبت، على أن المملكة من أوائل الدول التي كشفت خطط الإخوان الإرهابية في المنطقة.

وقال السديري لقناة " الإخبارية ": المملكة أول من كشف خطط الإخوان الإرهابية في المنطقة.

وأضاف: المملكة سبب في معرفة افكار واهاف هذه الجماعات بين دول العالم الإسلامي ككل، فبدأ الحسم اتجاه هذه الجماعات.