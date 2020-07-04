شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر يوضح خطوات إنقاذ المصاب بالإجهاد الحراري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وضعت هيئة الهلال الأحمر، اليوم السبت، قائمة بأعراض الإجهاد الحراري، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة في المملكة مؤخرًا.

ولفتت عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، إن أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري تتمثل في (صداع ودوخة وإعياء – غثيان وقيء – رطوبة الجلد وزيادة التعرق وشحوب اللون – تقلصات وآلام في عضلات الجسم – التنفس بشكل سريع وسطحي – سرعة وضعف النبض).

وعن خطوات الانقاذ جاءت كالتالي: (نقل المصاب إلى مكان بارد وخلع ملابسه الخارجية عنه – تقديم كميات كبيرة من السوائل مع قليل من ملح الطعام إذا كان واعيًا – ساعد المصاب في الاستلقاء على ظهره واجعل قدميه في مستوى أعلى من جسده – رش على المصاب الماء البارد)، وإذا لم يتحسَّن اطلب له الإسعاف.