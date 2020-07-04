الذكور يسيطرون على حالات الإصابة بكورونا في المملكة بنسبة 63%

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الصحة عن سيطرة الذكور على عدد الحالات المصابة بفيروس كشفت وزارة الصحة عن سيطرة الذكور على عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا اليوم السبت. وقالت إنه 63% من المصابين ذكور و 37% فقط من لالإناث، فيما بلغت نسبة البالغين 86% وكبار السن 4% فقط، وسجل الأطفال 10%. يذكر أن المملكة سجلت اليوم 4128 حالة إصابة جديدة والإجمالي بلغ 205929 حالة إصابة.

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