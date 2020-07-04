"الموارد البشرية" توضح فوائد العمل عن بعد للشركات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فوائد العمل عن بعد للشركات. أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فوائد العمل عن بعد للشركات. ووصفت العمل عن بعد بأنه بوصلة لإيجاد المواهب، وطريقة لتجنب توفير مساحة عمل أكبر. وأكدت الوزارة أن العمل عن بعد يوفر مرونة وإنتاجية تتجاوز حدود المكان.

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