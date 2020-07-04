شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية توضح أهمية خدمة "التعريف الإلكتروني" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة، اليوم السبت، مهام خدمة التعريف الإلكتروني. أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة، اليوم السبت، مهام خدمة التعريف الإلكتروني. وقالت إن خدمة التعريف الإلكتروني هي خدمة إلكترونية عبر منصة أبشر تمكن الوالدين من التعريف على أبنائهم دون الحاجة لزيارة مكتب الأحوال المدنية.

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