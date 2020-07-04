تحديد اشتراطات المدة الزمنية للمخالطة أثناء زيارة الفعاليات الترفيهية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الهيئة العامة للترفيه اشتراطات المدة الزمنية للمخالطة أثناء زيارة الفعاليات الترفيهية. أوضحت الهيئة العامة للترفيه اشتراطات المدة الزمنية للمخالطة أثناء زيارة الفعاليات الترفيهية. وذكرت أنه يفضل تقليل مدة التواجد في مواقع الفعاليات، وتقليل الاتصال بين المنظمين والمشاركين ومقدمي الخدمات بقدر الإمكان. كما شددت على تقسيم أوقات الدخول على مجموعات للحد من التجمعات، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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