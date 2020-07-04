شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام: "توكل كرمان عنوان للشخصية المأجورة الحقودة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق الأمير سطام بن خالد على تصريحات توكل كرمان المثيرة للجدل حول رئيس أثيوبيا؛ حيث وصفته بالمناض في ظل تهديده لمصر في إطار أزمة سد النهضة.

وقال الأمير سطام : "توكل كرمان عنوان للشخصية المأجورة التي تعمل وفق أجنداتها الحزبية فمهما كان موقفك من النظام المصري هذا لا يعطي الإنسان بأن يتمنى لمصر وشعبها العطش ووصفها لرئيس أثيوبيا بالمناضل هو تجسيد لمقولة أن الحقد والحزبية قد أعمى قلوب هؤلاء وأصبحوا خطرا على الدول العربية وشعوبها".