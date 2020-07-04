شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تحدد موعد بداية العزل المنزلي في حالة الإصابة بـ "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الصحة موعد بداية العزل أو الحجر المنزلي، ومتى ينتهي في حالة الإصابة أو الشعور بأعراض أوضحت وزارة الصحة موعد بداية العزل أو الحجر المنزلي، ومتى ينتهي في حالة الإصابة أو الشعور بأعراض فيروس كورونا المستجد وقالت الصحة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يجب أن الالتزام بالعزل المنزلي لمن لديه أعراض بغض النظر عن الفحص المخبري. وتابعت الوزارة: يجب أيضًا الالتزام بالحجر المنزلي للمخالط لحالة مؤكدة وليس لديه أعراض بغض النظر عن الفحص المخبري.

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