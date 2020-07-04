شكرا لمتابعة خبر عن "الحرس الوطني" توجه رسالة هامة بشأن إعلان وظائف بالقطاع الغربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): علقت وزارة الحرس الوطني، اليوم السبت، على الأنباء التي يتم تداولها بشأن توفر وظائف بالقطاع الغربي للوزارة . علقت وزارة الحرس الوطني، اليوم السبت، على الأنباء التي يتم تداولها بشأن توفر وظائف بالقطاع الغربي للوزارة . وقالت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" : "توضيح ..لا صحة لما تم تداوله في هذا المنشور، علماً أن الإعلان عن الوظائف لايتم إلا عن طريق منصاتنا الرسمية".

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