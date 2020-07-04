شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأحد في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد، الأحد، نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقة الرياض.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة، وقد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأضافت أن الرياح السطحية ستكون على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، في حين تكون الحركة السطحية في الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.