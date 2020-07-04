شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك سعود وصغيرات بناته في اليونان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثقت صورة نادرة تواجد الملك سعود -رحمه الله- وهو يتوسط صغيرات بناته عند تواجدهم في اليونان. وثقت صورة نادرة تواجد الملك سعود -رحمه الله- وهو يتوسط صغيرات بناته عند تواجدهم في اليونان. والبنات هم : (وقوفا : هاجر- رحمها الله-،والجازي وفوزية ، وبنية وفايزة ، ودينا ، وتركية ونوال، وجلوسا : عالية ، و ابتسام و نزهة (رحمها الله ) وريما،والمربية .

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