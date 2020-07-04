شكرا لمتابعة خبر عن إصدار دليل معايير تقييم قدرات المطورين العقاريين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان، اليوم السبت، عن إصدار دليل معايير تقييم المطورين العقاريين.

و يحدّد الدليل معايير مهنية لتقييم المطورين العقاريين تشمل القدرات المالية والفنية والتنظيمية والتسويقية والقانونية، وذلك بهدف رفع قدرات المطورين وتعزيز تنمية القطاع.

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من جهته، أوضح المشرف العام على وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن الداوود أن الوكالة تعتزم التطبيق التجريبي لهذه المعايير وذلك لمدة عام واحد؛ لتعريف المطورين العقاريين بها حتى يتم تطبيقها بشكل كامل.

ويمكن الاطلاع على الدليل بالدخول على مكتبة المطورين في نظام “إتمام” لمن سبق له التسجيل في النظام على الرابط: هنا .

وتوفر المعايير بيئة تنافسية جاذبة للقطاع، تساعد على تقليل مخاطر المشاريع عبر التأكد من قدرات المطورين على تنفيذها وانجازها، إضافة إلى تحفيز المستثمرين في قطاع التطوير العقاري وملاك الأراضي على الشراكة بشكل أفضل مع المطورين العقاريين لوجود أسس ومعايير تقييم واضحة تساعدهم على اتخاذ قرار الاستثمار بالشكل المناسب.