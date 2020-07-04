شكرا لمتابعة خبر عن فريق طبي ينقذ حياة طفلة سقطت على عنقها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - سكاكا (صدى):استقبل مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا في الجوف طفلة غائبة عن الوعي، وتعاني من صعوبة التنفس.
وأوضح الأطباء أن الفتاة تبلغ من العمر ست سنوات، وعانت من حالة صحية متدهورة إثر سقوطها على عنقها.
وأكد الفريق الطبي المشرف على حالتها أن الفتاة تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفى، وذلك عقب تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر فريق طبي ينقذ حياة طفلة سقطت على عنقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.