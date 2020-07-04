شكرا لمتابعة خبر عن فريق طبي ينقذ حياة طفلة سقطت على عنقها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سكاكا (صدى):

استقبل مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا في الجوف طفلة غائبة عن الوعي، وتعاني من صعوبة التنفس.

وأوضح الأطباء أن الفتاة تبلغ من العمر ست سنوات، وعانت من حالة صحية متدهورة إثر سقوطها على عنقها.

وأكد الفريق الطبي المشرف على حالتها أن الفتاة تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفى، وذلك عقب تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.